AA 01.11.2025 14:52

Filistin: Gazze'de ekonomik faaliyetlerin çoğu İsrail soykırımı sonucu çöktü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu ekonomik faaliyetlerin çoğunun çöktüğü ve toplam üretimin yüzde 25 azaldığı bildirildi.

Filistin: Gazze'de ekonomik faaliyetlerin çoğu İsrail soykırımı sonucu çöktü

Filistin Ekonomi Bakanlığı, 1 Kasım'da kutlanan Filistin Ürünleri Ulusal Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 85'inden fazlasını yok ettiği, bu nedenle çoğu ekonomik faaliyetin çöktüğü ve toplam üretimin yaklaşık yüzde 25 oranında azaldığı kaydedildi.

Üretim sektörlerinde daha önce görülmemiş bir gerileme yaşandığı, tarım ve balıkçılık faaliyetlerinin yüzde 30, imalat sanayi, su ve elektrik faaliyetlerinin ise yüzde 33 azaldığı bilgisi verilen açıklamada, inşaat sektörünün yüzde 57, hizmet faaliyetlerinin ise yüzde 27 düşüş kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları ve bunun yol açtığı büyük altyapı tahribatının ardından ekonominin düzelmesi ve zamanla kendi kendine yeter bir seviyeye ulaşması için yerel ürünleri desteklemenin iki kat daha önem kazandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "Filistin ürünlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, ulusal ekonominin kalkınması ve mevcut zorluklar karşısında dayanıklılığının artırılması, hükümetin gündeminde stratejik bir önceliktir." ifadesi kullanıldı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
