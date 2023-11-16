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Dünya
AA 16.11.2023 17:40

Filistin: Gazze dünyanın en büyük hapishanesinden, en büyük mezarlığına dönüştü

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in devam eden abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden, en büyük açık mezarlığına dönüştüğünü söyledi.

Filistin: Gazze dünyanın en büyük hapishanesinden, en büyük mezarlığına dönüştü
[Fotograf: AP]

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliki, Ramallah’ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasının önemi olmak üzere Filistin meselesine ilişkin güncel meseleler ele alındı.

Maliki, Yunan mevkidaşına, İsrail’in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi.

İsrail Gazze'de sistematik şekilde çocuk, kadın ve yaşlıları öldürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde geniş çaplı ve sistematik bir şekilde çocuk, kadın ve yaşlıları öldürdüğünü vurgulayan Maliki, Gazze’nin her yerini hedef alan büyük yıkımlarla Filistin halkının açlığa, zorunlu göçe ve soykırıma maruz kaldığına dikkati çekti.

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Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, "Gazze Şeridi dünyanın en büyük açık hapishanesinden, en büyük açık mezarlığına dönüştü." dedi.

Gazze'de insan yaşamının ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Maliki, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerini artırması nedeniyle şartların oldukça zor olduğunu ifade etti.

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Gazze Şeridi’nde çatışmalara ara verilmesi için acil ve etkili bir müdahalenin gerekliliğinin altını çizen Maliki, Gazze’ye gıda, su ve yakıt gibi insani ve temel yardımların ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Maliki, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin yetersizliğine işaret ederek, yaralıların Gazze dışındaki hastanelere nakledilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İsrail’in devam eden soykırımını durdurmak, uluslararası toplumun ahlaki görevi

Uluslararası topluma seslenen Maliki, "İsrail’in devam eden soykırımını durdurmak, uluslararası toplumun üzerine düşen ahlaki bir görevdir." ifadesini kullandı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis de Gazze Şeridi’nde sivillerin hedef alınmaması, rehinelerin serbest bırakılması ve yaralıların Gazze dışındaki hastanelere nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze’ye insani koridorlar açılması çağrısı yapan Yerapetritis, insani yardımın ulaştırılması için Gazze’ye bir deniz koridorunun açılması konusuna değindi.

Yerapetritis, işgal altındaki Batı Şeria’da yükselen gerilimden de endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

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İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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