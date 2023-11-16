Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü: Hastalar için artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne saldırıları 41. gününde artarak sürüyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Hastalar için artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı ve durum böyle devam ederse birçok kişi ölecek. İsrail askerleri şimdi bazı aileleri hastane deposunda alıkoyuyor."

Müdür, "Yaralı ve hastaların yanında kalacağız ve sadece onlarla birlikte gideceğiz, ya onlarla yaşayacağız ya da onlarla birlikte öleceğiz, dayanabilmek için imkansızı yapacağız, ama kararlılığı sağlayacak insani ihtiyaçlar eksik, özellikle su." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.