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Dünya
AA 16.11.2023 16:16

Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı

Çin, hassas netlikte renk gözlemleri yapabilen yeni nesil deniz gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı
[Fotograf: AA]

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March 2C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 497'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Haberde uydunun adı ve yörünge konumu hakkında bilgi verilmezken, uluslararası veri tabanları ve uydu takip sitelerinden elde edilen bilgilerde, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye konumlandırılan uydunun "Hayyang 3A" olduğu anlaşılıyor.

Adı Çince'de "okyanus" anlamına gelen Hayyang uyduları, okyanus, deniz, göl ve akarsularının farklı özelliklerinin uzaydan geniş ölçekli, sürekli ve dinamik izlenebilmesine olanak sağlıyor.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Hayyang uyduları, açık denizler ile ada ve liman kıyılarındaki su çevresini renk, ısı ve madde hallerinde analiz ederek gözlemleyebiliyor.

Dünyada yüksek renk hassasiyetine sahip ilk uydu olan Hayyang 3A'nın, Çin'in deniz rotalarında balık kaynaklarının kullanımı ve deniz kirliliğinin takibi için uzaktan algılama hizmetleri sağlayacağı kaydedildi.

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