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Dünya
Reuters 16.11.2023 15:44

Fransa'dan Batı Şeria'daki sivil Yahudi işgalci şiddetine tepki

Fransa, Batı Şeria'daki sivil Yahudi işgalci şiddetini kınadı ve bunu Filistinlileri yerinden etmeyi hedefleyen bir "terör politikası" olarak nitelendirdi.

Fransa'dan Batı Şeria'daki sivil Yahudi işgalci şiddetine tepki
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anne-Claire Legendre, Batı Şeria'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bölgedeki sivil Yahudi işgalci şiddetini kınayan Legendre, bunun, Filistinlilerin yerinden edilmesini hedefleyen bir "terör politikası" olduğunu belirtti.

Fransız sözcü, İsrailli yetkilileri, Filistinlileri söz konusu şiddetten korumaya çağırdı.

Legendre ayrıca, Fransa'nın Gazze'ye gönderdiği 100 tonluk yardımın yaklaşık yarısının bölgeye girdiğini bildirdi.

Anne-Claire Legendre, gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olması gerektiğini söylediği Gazze'nin, gelecekteki yönetimine karar vermenin İsrail'e bağlı olmadığını da sözlerine ekledi.

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