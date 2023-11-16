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Dünya
AA 16.11.2023 15:37

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Bugün Hamas'ı yok etmek adına hastanelere, okullara (saldırmak) ve sivilleri öldürmek, bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu
[Fotograf: AA]

Konakoviç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Konakoviç, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'daki ve Bosna Hersek'teki gelişmeleri takip ettiği için teşekkür ederek, Türkiye'yi "dost ve kardeş ülke" olarak gördüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişime açık olduğunu kaydeden Konakoviç, son yıllarda ticari ilişkilerin en üst düzeye çıktığını ifade etti.

Konakoviç, Bosna Hersek ile Türkiye'nin tarihi ilişkilerine dikkati çekerek, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Önceki Türkiye ziyaretinde Avrupa Birliğinin (AB) Bosna Hersek'ten talep ettiği reformları anlattığını hatırlatan Konakoviç, ülkesinin Avrupa entegrasyonu yolunda hız kazandığını aktardı.

Konakoviç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine değinerek, Türkiye'nin kararlılıkla bu zor durumu atlattığını dile getirdi.

Kendisinin Bosna Savaşı'nda ülkesini korumaya çalıştığını belirten Konakoviç, "Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletlerin (BM) koruması altında bir bölgede büyük bir soykırım işlendi" diye konuştu.

"Sivilleri öldürmek kabul edilebilir değil"

Konakoviç, Bosna'da yaşananlara benzer görüntülerin Ukrayna ve Gazze'de de yaşandığına işaret ederek, "Bugün Hamas'ı yok etmek adına hastanelere, okullara (saldırmak) ve sivilleri öldürmek, bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" ifadesini kullandı.

İki devletli çözümün aranması gerektiğine vurgu yapan Konakoviç, "Ben Türkiye'ye hem bölge için hem Bosna Hersek için yaptığı bütün katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konakoviç, eski Yugoslavya ülkelerinin bulunduğu bölgede barışın ve güvenliğin öncelikli meseleleri olduğuna dikkati çekerek, bunun ekonomi için önemine değindi.

Saraybosna-Belgrad otoyolu

Türkiye ile Bosna Hersek ilişkilerini daha iyi hale getirmek için Ankara'ya geldiğini anlatan Konakoviç, "Saraybosna-Belgrad otoyolu, biliyorsunuz, en büyük projelerden biri. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük bir destek aldık, Türk bankalarından aldık ve bu bizim için çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Konakoviç, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bu konuyu konuştuğunu, onların proje için desteğini aldığını söyledi.

Bosnalıların İstanbul Havalimanı'nı sık kullandığının altını çizen Konakoviç, Türkiye'den de ülkesine çok sayıda ziyaretçinin geldiğini kaydetti.

Konakoviç, konuşmasının sonunda, Bakan Fidan'ı Bosna Hersek'e davet etti.

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