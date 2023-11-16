Çin'de binada çıkan yangında 26 kişi öldü

Xinhua'nın haberine göre, Luliang kentinde bulunan binadaki yangın, yerel saatle 07.00'de çıktı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangında, 26 kişi hayatını kaybetti.

Kömür madeni şirketine ait olduğu belirtilen binadan tahliye edilen 70 kişiden 63'ü ise hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 38'inin yaralı olduğu belirtildi.

Öte yandan, yetkililer, 4 katlı binadaki yangının kontrol altına alındığını ve arama kurtarma çalışmalarının da sona erdiğini açıkladı.

Başkent Pekin'de nisanda bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.