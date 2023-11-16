İsrail ordusu baskın yaptığı Gazze'deki Şifa Hastanesi bahçesini buldozerlerle kazıyor

Şifa Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail tanklarının hastane bahçesinden çekilmesinin ardından askeri buldozerlerin getirildiğini söyledi.

Hastane bahçesindeki araçların çıkarıldığını aktaran kaynak, İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde “geniş çaplı bir kazı” yaptığını belirtti.

Buldozerlerin hastane arazini dümdüz ettiği ve buradaki çadırları, tesisleri, çardakları yıktığı aktarıldı.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun hastane çevresine her yönden uyguladığı kuşatmayı sürdürdüğünü, hastanenin içinde ve dışında hareket eden her şeyi hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusunun hastanede patlayıcı kullandığı, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme depolarını da hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne dün sabah baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.