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Dünya
AA 16.11.2023 13:21

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 40 günde 2 bin 735 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, son 40 günde ordu ve sivil Yahudi işgalcilerin 197 Filistinliyi öldürdüğü Batı Şeria ile Kudüs'te 2 bin 735 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 40 günde 2 bin 735 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'dakilere yönelik gözaltı baskınlarını sürdürüyor.

İsrail güçlerinin, bugün Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde, aralarında Birzeit Üniversitesi öğrencisi bir kızın da olduğu en az 85 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilen açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 2 bin 735'e ulaştı.

Bazı kişilerin daha sonra salıverildiği aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin bastığı evlere zarar verdiği, gözaltına alınanları darp ettiği ve aileleri de tehdit ettiği vurgulandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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