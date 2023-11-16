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Dünya
AA 16.11.2023 13:30

Ürdün, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'a tıbbi yardım taşıyan bir uçak gönderdi

Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'a tıbbi yardım taşıyan uçak gönderdiğini duyurdu.

Ürdün, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'a tıbbi yardım taşıyan bir uçak gönderdi
[Fotoğraf: Getty Images]

Konuya ilişkin açıklama, Ürdün Haşimi Hayır Kurumunca yapıldı.

Ürdün'ün 45 ton tıbbi yardım taşıyan uçağının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanına gönderildiği belirtilen açıklamaya göre, yardımlar, Refah Sınır Kapısı'ndan girişinin sağlanması amacıyla havalimanında Mısır Kızılayı tarafından teslim alınacak.

Bunun, Ürdün'ün, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bu yana gönderdiği 6'ncı uçak olduğu duyuruldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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