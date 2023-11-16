Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.11.2023 14:31

Almanya'da "Sol Parti", parti meclis grubunu feshetme kararı aldı

Almanya'daki Sol Parti, 10 milletvekilinin partiden istifa etmesinin ardından, parlamento grubunu feshedeceğini açıkladı.

Almanya'da "Sol Parti", parti meclis grubunu feshetme kararı aldı

Sol Parti, ülkenin aşırı solcu politikacılarından Sahra Wagenknecht'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin istifasıyla, mecliste grup kurması için yeterli milletvekili sayısını kaybetti.

İstifaların ardından, meclis grubu için gerekli 37 milletvekili yeter sayısının altına düşen Sol Parti, 6 Aralık'ta grubunu feshedeceği duyuruldu.

Sol Parti'nin, 38 olan milletvekili sayısı, istifaların ardından 28'e düştü.

Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "38 milletvekiliyle fikir ayrılığı yaşamaktansa, 28 milletvekiliyle birlikte olmak daha iyidir." dedi.

Söz konusu durumun parti için yeni bir başlangıç olacağını belirten Bartsch "Süregelen anlaşmazlıklar sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, grubun feshedilmesiyle 100 kişinin işsiz kalacağı belirtiliyor.

Wagenknecht'in partiden istifası

Wagenknecht, partiden istifasının ardından yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.

Uzun zamandan beri Sol Parti yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayan Wagenknecht ve kendisiyle hareket edenlerin teşkilatlanma faaliyetlerini bitirdikten sonra ocakta fiilen partiyi kuracakları ve Haziran 2024'te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı hedefledikleri aktarılmıştı.

2021 seçimlerinde yalnızca yüzde 4,9 oy alan parti, parlamentodaki tüm koltuklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
İsrail ordusu baskın yaptığı Gazze'deki Şifa Hastanesi bahçesini buldozerlerle kazıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
15:03
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
14:51
Bankaların kredi hacmi 11 trilyon lirayı geçti
14:47
İtalya'da muhalefet liderinden 'İsrail'e silah yardımı askıya alınsın' çağrısı
14:46
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,3 arttı
14:40
Kopan elektrik telinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ