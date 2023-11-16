Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.11.2023 15:33

Çin'den Biden'a Şi hakkında yöneltilen sorudaki "diktatör" ifadesine tepki

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping ile bugün San Francisco'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği toplantıda bir gazetecinin yönelttiği sorudaki "diktatör" ifadesine tepki gösterdi.

Çin'den Biden'a Şi hakkında yöneltilen sorudaki "diktatör" ifadesine tepki
[Fotograf: AFP]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, "Burada dikkati çekilmesi gereken şu ki Çin-ABD ilişkilerinin altını oymaya çalışan kötü niyetli kişiler daima olacaktır ama bunu başaramayacaklar." dedi.

Biden, basın toplantısında bir muhabirin, "Bugünden sonra Şi'yi, bu yılın başlarında söylediğiniz gibi hala diktatör olarak görüyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak, "Evet, öyle. Bakın o, tamamen bizimkinden farklı bir yönetime dayanan, komünist ülkeyi yöneten adam olması anlamında diktatör." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, daha önce de Şi'ye "diktatör" iması yapmıştı. Haziranda California'da bir seçim kampanyası resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin, şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

Çin ise Biden'ın Şi'ye yönelik "diktatör" imasını "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, o günlerde Biden'ın sözleriyle ilgili, "gerçeklere tamamen aykırı olduğu", "diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal ettiği" ve "Çin'in siyasi itibarına ciddi zarar verdiğini" söylemişti.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
Fransa'da AFP 'yeterince İsrail yanlısı' yayın yapmadığı için Senato'ya çağrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'de: Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz
16:29
Mesaiden dönen polis kazada yaşamını yitirdi
16:17
Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı
16:31
Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü: Hastalar için artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı
16:09
Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
16:09
Roketsan BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubuyla anlaşma yaptı
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ