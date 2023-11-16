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Dünya
AA 16.11.2023 16:41

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'de: Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'de: Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz
[Fotograf: AA]

Borrell, İsrail ziyareti kapsamında bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Cohen ile ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınadığını, esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaptığını, İsrail'in uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını desteklediğini anımsatan Borrell, "Ancak Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor. Hamas ayrı şey, Filistin halkı ayrı şey." dedi.

Borrell, şöyle devam etti:

"Öfkenize yenik düşmemeniz gerektiğini söylememe izin verin. İsrail'in en iyi dostunun size söyleyebileceği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Uygar bir toplumu bir terör örgütünden ayıran şey; insan hayatına saygıdır. Tüm insanların hayatı aynı değere sahiptir."

"Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz. Aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullanan Borrell, insani aralar verilerek yardımlar için koridorlar açılması çağrısını yineledi.

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