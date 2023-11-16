AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'de: Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz

Borrell, İsrail ziyareti kapsamında bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Cohen ile ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınadığını, esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaptığını, İsrail'in uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını desteklediğini anımsatan Borrell, "Ancak Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor. Hamas ayrı şey, Filistin halkı ayrı şey." dedi.

Borrell, şöyle devam etti:

"Öfkenize yenik düşmemeniz gerektiğini söylememe izin verin. İsrail'in en iyi dostunun size söyleyebileceği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Uygar bir toplumu bir terör örgütünden ayıran şey; insan hayatına saygıdır. Tüm insanların hayatı aynı değere sahiptir."

"Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz. Aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullanan Borrell, insani aralar verilerek yardımlar için koridorlar açılması çağrısını yineledi.