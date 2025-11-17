Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail’in açıkladığından daha fazla Filistinli tutuklu öldü

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, yaptığı açıklamada, İsrailli "İnsan Hakları İçin Doktorlar" örgütünün açıkladığı 98 ölümün, aslında 100’ün üzerinde olduğunu söyledi.

İsrailli örgüt, iki yılda ayda ortalama dört ölüm yaşandığını, bunun “sistematik kötü muamele ve öldürme politikalarının sonucu” olduğunu belirtti.

Örgüte göre 7 Ekim 2023-Ağustos 2025 arasında 94 ölüm kaydedildi; Ekim ve Kasım 2025’te ise 4 yeni vaka belgelendi.

Zeğari, kayıtların gerçek kayıpları yansıtmadığını, bazı Filistinli tutukluların yakalanmadan önce vurulduğunu ve İsrail hastanelerinde yaşamını yitirdiğini, ayrıca çok sayıda kişinin gözaltı sonrası sahada infaz edildiğini söyledi.

Zeğari, bu verilerin, İsrail cezaevlerinde tutuklulara yönelik devam eden ağır ihlallerin ve “yeni bir yok etme biçiminin” kanıtı olduğunu ifade etti.

Zeğari, İsrail’in Filistinlilerin insanlık vasfını yok etmeye devam ettiğini; bunun sadece sömürgeci baskı araçlarıyla değil, öldükten sonra da sürdüğünü belirterek, İsrail’in cenazeleri alıkoyduğunu, onlara kötü muamele ettiğini, organlarını çaldığını ve ailelerini defin hakkından mahrum bıraktığını dile getirdi.

Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria’da artan saldırıları sonucunda en az 1074 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin 700 kişi yaralandı ve 20 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve 10 Ekim 2025’teki ateşkesle son bulan Gazze saldırıları sonucu 69 binden fazla kişi öldü, 170 binden fazla kişi yaralandı ve 9 bin 500 kişi kayboldu.