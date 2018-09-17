Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail, Mescid-i Aksa'yı bölmek istiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah’ta gerçekleşen Filistin Kurtuluş Örgütü’nün İcra Komitesi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "İsrail'in Mescid'i Aksa meselesinde planları var. Bütün göstergeler, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Yahudilere de Müslümanlar gibi ibadet etme izni verebileceğini gösteriyor. Burada uygulanmak istenen Hz. İbrahim Camii tecrübesinin tekrarıdır" dedi.

Aksa'nın mekansal bölünmesi Müslümanlar ve Yahudilerin ziyaret yerlerinin ayrılmasını, zamansal bölünme ise mescidin belirli saatlerde Yahudilere belirli saatlerde Müslümanlara ayrılmasını öngörüyor.

Uluslararası mahkemelere gidilecek

Abbas ayrıca, İsrail’in uzun dönemdir Mescid'i Aksa'ya baskınlarını artırdığına dikkat çekerek, “Ürdün ile beraber ortak bir konum belirlemek için görüşmeler yapıyoruz. Ürdün ile bu konuyu, Uluslararası Adalet Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kudüs’te, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanlara ait kutsal mekan ve ibadethaneler Ürdün tarafından yönetiliyor. Ürdün Kralı Abdullah ve Mahmud Abbas Mart 2013’te, Ürdün’e “Kudüs’ü ve kutsal değerleri koruma hakkını” veren anlaşmayı imzalamıştı.

Hamas: İsrail, Mescid-i Aksa'da hakimiyet kurmaya çalışıyor

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provakatif eylemlerine bir tepki de Hamas'tan geldi.

Hamas'ın yazılı açıklamasında, "Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının dozunun artması, Aksa'yı tamamen kontrol altına alma çalışmasının ön hazırlığı olarak ve mescidin zamansal ve mekansal olarak ikiye bölünmesi amacıyla İsrail'in buradaki hakimiyetini dayatmayı hedefleyen planlarını yansıtmaktadır" denildi.

Açıklamada, söz konusu planların, ABD'nin, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen plan aracılığıyla bölgede uygulamaya çalıştığı projeyle aynı paralelde olduğu kaydedildi.

Baskınların Aksa'ya yönelik saldırgan ve provokatif bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu baskınlardan doğacak gerginlikten İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Filistinlilere İsrail'in baskınlarına karşı koyma çağrısı yapan Hamas, Arap ve İslam ülkelerinden de Müslümanların ilk kıblesini koruma ve İsrail'in ihlallerine duydukları öfkeyi göstermelerini istedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar

İsrail polisi, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar Müdürlüğünün onayını almaksızın, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Son olarak dün İsrail polisi eşliğindeki 127 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudiler için Mescid-i Aksa'nın önemi

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyorlar.

Kaynak: AA, Al Arabiya