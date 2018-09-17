Almanya Chemnitz'de yabancı düşmanı gruba tutuklama

Almanya Chemnitz'de, kendilerine halk tarafından oluşturulan savunma milisi anlamına gelen "Bürgerwehr" adını veren en az 15 kişilik bir grubun üyeleri gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan grubun 6 üyesi tutuklandı.

Kimlik kontrolü yapmak istediler

Grubun, sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin Cuma günü düzenlediği gösteri sonrasında kent merkezinde bazı eylemlerde bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre, grup önce kentin merkezindeki bir parkta doğum günü kutlaması yapan Alman gençlerin yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi.

Gençler bunun üzerine kutlamayı bitirerek polisi durumdan haberdar etti.

1 İranlıyı yaraladılar

İran, Pakistan ve Alman vatandaşlarından oluşan 7 kişilik grubun yanına giden "Bürgerwehr" üyeleri, yabancı düşmanı hakaretlerde bulunarak 1 İranlıyı yaraladı.

Chemnitz Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yaşları 15 ile 33 arasında değişen 15 kişilik grubun üyeleri gözaltına alındı.

9 kişi serbest bırakılırken, yaşları 27 ile 33 arasında değişen 6 kişi hakkında çıkarıldıkları mahkeme tutuklama kararı verdi.

İran vatandaşı başından yaralandı

Chemnitz Savcılığı, 26 yaşındaki İran vatandaşının sert bir cisimle başından yaralandığını ve başında açık yara oluştuğunu açıkladı.

Savcılık, şahıslar hakkında "ülke barışını bozma ve tehlikeli yaralama" suçlaması yöneltiyor.

Cuma akşamı Pro Chemnitz’in çağrısıyla kentte düzenlenen gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişi katılmıştı.

Chemnitz olayları

Chemnitz’de Ağustos ayı sonunda bir Alman vatandaşı bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili 1 Suriye ve 1 Irak vatandaşı tutuklanmıştı.

Olay sonrası kentte düzenlenen gösterilere yabancı düşmanı sloganlar damga vurmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle