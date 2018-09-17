Türk boksör sözünü tuttu, kıtalararası altın kemer kazandı

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde düzenlenen maçta, profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan 34 yaşındaki Şükrü Altay ile profesyonel kariyerindeki 8 maçın 6'sını nakavtla kazanan 20 yaşındaki Gürcü Geriso Aduashvili karşı karşıya geldi.

Aduashvili karşısında mücadeleye iyi başlayan Şükrü Altay, büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın üçüncü raundunda rakibini teknik nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerin sahibi oldu. 2017 yılından bu yana katıldığı 6 müsabakada rakiplerini nakavtla mağlup eden Altay, böylece nakavtla kazandığı maç sayısını 7’ye çıkardı.

"Yeni hedefim dünya kemerini kazanmak"

Müsabaka sonrası konuşan Şükrü Altay, çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum, kemerimi Türk halkına hediye ediyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye çok selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Maça zor şartlarda hazırlandığını vurgulayan Altay, "Rakiplerimi maça az zaman kala yine değiştirdiler. Maçımı öne çektiler, yine bir oyun çevirdiler. Zorluklara rağmen konsantrasyonumu bozmadım, maçı kazanacağıma inancım tamdı. Türk toplumun desteğiyle maçı kazandım" ifadelerini kullandı.

Altay, Almanya ve kıtalararası şampiyonluğunun ardından hedef büyüttüğünü anlatarak, "Yeni hedefim dünya kemerini kazanmak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için hedef olmuştu

Almanya Boks Federasyonu, “demir yumruk” lakaplı boksör için Avrupa Altın Kemer maçı organize etmiş ancak Altay bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşünce hedef haline gelmişti.

Rakibi 2 hafta kala değiştirilmişti

15 Eylül'de hafif ağır sıklet Avrupa altın kemeri için ringe çıkan Altay’ın 3 ay önce açıklanan rakibi, teamüllere aykırı olarak maç gününe 2 hafta kala değiştirilmişti.

Alman Boks Federasyonu'ndan Altay'a engel

Türkiye sevdalısı boksöre uygulanan yıldırma girişimi bununla da sınırlı kalmamış, Alman Boks Federasyonu yaptığı hamle ile Altay’ın maçının televizyonda yayınlanmasının önüne geçmişti.

Kemer sözü vermişti

Demir Yumruk Şükrü Altay ise, hiçbir engelin kazanmasının önüne geçemeyeceğini söyleyip, "Yine de Avrupa kemerimi alacağım, Türkiye'ye sizin yanınıza geleceğim. O benim büyük hedefim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA