Suudi Arabistan'da ilk Arap filmi gösterime giriyor

Arap yapımı olan "Bedle" (Üniforma) ismini taşıyan filmin başrol oyuncusu Mısırlı şarkıcı ve oyuncu Tamir Husni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filmin Suudi Arabistan'da 20 Eylül'den itibaren gösterime gireceğini belirtti.

Kurban Bayramı döneminde Mısır ve bazı Arap ülkelerinde gösterilen komedi türündeki film, Suudi Arabistan'da gösterilecek ilk Arap filmi olacak. Film, başkent Riyad'daki bir sinema salonunda gösterime girecek.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan açıklamada, sinema salonlarına lisans izni veren karar yayımlandığı, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının beklendiği bildirilmişti. Sinema salonlarının açılmasının ardından gösterilen ilk film "Black Panther" olmuştu.

Kaynak: AA