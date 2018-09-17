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Moritanya'daki iktidar partisinden 'seçim galibiyeti' açıklaması

Moritanya'da, iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisi, dün ikinci turu yapılan yerel ve genel seçimleri kazandığını duyurdu.

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Moritanyadaki iktidar partisinden seçim galibiyeti açıklaması

Parti Başkanı Sidi Muhammed Veled Muhammed, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ikinci turu gerçekleştirilen seçimlerin galibi olduklarını belirtti.

Seçimlerin ilk turunu 157 sandalyeli mecliste 67 sandalye, ikinci turunu ise 22 sandalye elde ederek tamamladıklarını aktaran Muhammed, toplamda 89 sandalyeye ulaştıklarını kaydetti.

Muhammed, yerel seçimlerde de partisinin başkent Novakşot dahil tüm ülkede kazanan parti olduğunu ifade etti.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan, ikinci turun sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Genel seçimlerin ilk turunu 67 sandalye ile iktidar partisi önde bitirirken, ikinci sırayı 14 sandalye ile muhalefetteki Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Birlik Partisi almıştı.

Genel seçimlerde ülkedeki 102 partiden 98'i parlamentodaki 157 sandalye için yarıştı. Yerel seçimde ise 219 belediye başkanlığı için oy kullanıldı.

Moritanya'da 1 milyon 400 bin 663 kayıtlı seçmen, 4 bin 35 seçim merkezi bulunuyor.

Kaynak: AA

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