Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Diyk, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremlerde yaşanan kayıplardan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Diyk, ancak tüm dünya ve özellikle Müslüman ülkelerin Türkiye'nin bu zor gününde yanında durmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"Filistin, deprem yaralarını sarma konusunda tüm imkanlarını Türkiye'yi desteklemek için seferber etti." diyen Diyk, depremin ilk anından itibaren, arama kurtarma ekipleri gönderdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin yaşadığı bu büyük felaketi en kısa zamanda aşması için dua eden Diyk, "Türkiye'ye bu konuda güveniyor ve inanıyoruz. Türk hükümetinin, depremde yıkılanları eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa etme yeteneğine de inanıyoruz." dedi.

"Filistin'in Türkiye'nin yanında yer alması, şükran ve takdirin bir ifadesidir"

Türkiye'nin her alanda Filistin halkına verdiği destekten övgüyle bahseden Ahmed ed-Diyk, "(Depremde) Filistin'in Türkiye'nin yanında yer alması, Türkiye'nin tutumuna duyduğu şükran ve takdirin bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının her zaman, meşru Filistin davasını savunduğunu vurgulayan Diyk, ilişkilerinin "kardeşçe" olduğu Türkiye'nin Filistin halkına her alanda, her türlü desteği verdiğini tekrarladı.

Filistin'in deprem bölgelerine yaptığı yardımlar

Filistin, işgal ve kısıtlı imkanlarına rağmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine destek sağlamaya çalıştı.

Bu çerçevede ilk olarak Türkiye'ye 35 kişilik uzman arama kurtarma ekibi gönderen Filistin yönetimi, daha sonra Filistin Kızılayına bağlı doktor, sağlık görevlileri ve sivil savunma personelinden oluşan 73 kişilik yardım timini, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere sevk etti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'daki camilerde cuma namazı sonrası "Acılarını Dindirin" sloganıyla düzenlediği kampanyada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar yardım topladı.

Abluka altındaki Gazze'de de Filistinli sivil toplum kuruluşları, depremzedeler için bağış kampanyası başlattı ve dayanışma etkinliği gerçekleştirdi.

Filistinli bir hurma üreticisi de Türkiye'deki depremzedelere 15 ton hurma gönderdi.