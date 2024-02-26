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Dünya
AA 26.02.2024 11:25

Filistin Başbakanı Iştiyye, istifasını sundu

Filistin Başbakanı İştiyye, düzenlediği basın toplantısında istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğunu söyledi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, istifasını sundu

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.

Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
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