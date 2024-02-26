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Dünya
AA 26.02.2024 10:13

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, "darbe girişimine" katıldığı iddialarını reddetti

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik "darbe girişimine" karıştığı iddialarını reddetti.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, "darbe girişimine" katıldığı iddialarını reddetti

Bolsonaro, binlerce destekçisinin katılımıyla Sao Paulo kentinde gösteri düzenledi.

Gösteride yaptığı konuşmada Bolsonaro, Ekim 2022'de ikinci tur devlet başkanlığı seçimini Lula da Silva'ya karşı kaybetmesinin ardından destekçilerinin hükümet binalarına saldırmasına ilişkin "darbe girişiminde bulunduğu" iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Bolsonaro, "Darbe nedir? Sokaklarda tanklar, silahlar olması ve komplo demektir. Brezilya'da bunların hiçbiri olmadı." şeklinde konuştu.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ekibi 9 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmıştı. Ardından destekçiler, ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Lula da Silva'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro'ya Haziran 2023'te de "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçundan 8 yıl siyasi yasak getirilmiş, tüm siyasi hakları 2030'a kadar elinden alınmıştı.

Federal Polis, 9 Şubat'ta Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiasıyla Bolsonaro'nun ekibine operasyon düzenlemiş, aralarında eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi gözaltına almıştı.

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