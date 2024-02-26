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Dünya
AA 26.02.2024 11:19

Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'nın düşürüldüğü iddiası

Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'nın düşürüldüğü iddiası

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Mayadeen" televizyonunun X sosyal medya hesabından, düşen bir İHA'nın görüntüleri paylaşıldı.

Lübnan basınında çıkan haberlerde, söz konusu İHA'nın İsrail ordusuna ait Hermez-450 tipi bir insansız hava aracı olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah Hareketi veya İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 215 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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