Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'nın düşürüldüğü iddiası

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Mayadeen" televizyonunun X sosyal medya hesabından, düşen bir İHA'nın görüntüleri paylaşıldı.

Lübnan basınında çıkan haberlerde, söz konusu İHA'nın İsrail ordusuna ait Hermez-450 tipi bir insansız hava aracı olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah Hareketi veya İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 215 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.