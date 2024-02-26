İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında yaralanan Filistinli genç öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'nda birkaç gün önce sivil bir aracı hedef alması sonucu yaralanan Mecdi Avad Nebhan şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail ordusunun 22 Şubat Perşembe günü Cenin kentinde bir araca düzenlediği söz konusu hava saldırısında 2 kişinin öldürüldüğü, 15 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.