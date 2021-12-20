Hızı saatte 195 kilometreye kadar ulaşan tayfun nedeniyle 300 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin özellikle güney ve orta bölgelerinde etkili olan afet sonucu evler yıkıldı; yaşanan sellerden milyonlarca kişi etkilendi.

Filipinler polisi, can kaybının 208`e ulaştığını, en az 239 kişinin yaralandığını ve 52 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Asker, polis, sahil güvenlik ve yangın söndürme ekiplerinin de aralarında bulunduğu binlerce personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi.