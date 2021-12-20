Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de yurt içi kaynaklı 37 koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 37 koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 24'üne ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinde rastlandı.
Doğudaki Cıciang eyaletinde 10, güneydeki Guangdong eyaletinde 2 ve başkent Pekin'de de 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 65 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 386 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1736 hastanın tedavisi sürüyor.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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