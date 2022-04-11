Yetkililer, Leyte bölgesine bağlı Baybay şehrinde dört köyde dün ve bugün meydana gelen toprak kaymalarında 22 köylünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Heyelan bölgesinde kayıp 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Ayrıca ülkenin Davao de Ora ve Davao Oriental bölgelerinde şiddetli fırtınaların neden olduğu olaylarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

200 yakın sel bilgisi paylaşıldı

Son bir hafta içinde ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde 200'e yakın sel olayı açıklandı. Sel baskınları nedeniyle yaklaşık 30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler’de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.