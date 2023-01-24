Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Filipinler’de Cessna 206 tipi yolcu uçağı kayboldu
Filipinler’in Cauayan şehrinden havalanan 6 kişilik Cessna 206 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu aktarıldı.
Filipinlerin Isabela eyaletinde bulunan Cauayan şehrinden havalanan 6 kişilik Cessna 206 tipi yolcu uçağının, kalkıştan 1 saat sonra radardan kaybolduğu aktarıldı.
RPC 1174 kuyruk numaralı uçağın, Isabela eyaletinde yer alan Maconacon’a gittiği ifade edildi.
Havaalanı personeline göre, yere saatle 14.16’da havalanan uçağın saat 15.00'te Maconacon’a varması gerekiyordu.
Uçakta kaç kişinin bulunduğu henüz açıklanmazken, Maconacon’a polisi uçağın düşme ihtimaline karşı alarma geçti.
Etiketler: Filipinler Uçak Kazası
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