Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümetin eski banliyö araçlarını aşamalı olarak trafikten kaldırmayı amaçladığını ileri süren şoförler, planın birçok kişinin geçim kaynağını olumsuz etkileyeceği görüşünde.

Başkent Manila'nın Quezon City bölgesinde toplanan binlerce şoför ve destekçileri, Ulaşım Düzenleme Ofisi'ne yürüyerek basın açıklaması yaptı.

Göstericilere destek veren Filipinler işçi ve köylü ittifakı örgütü "Bayan"ın Genel Sekreteri Renato Reyes, protestolara toplumun tüm kesimlerinin destek vermesi gerektiğini belirterek "Ulaşımın durdurulması sorunu geçici bir durum ancak şoförlerin ve (ulaşım) operatörlerinin geçim kaynağı kaybı uzun vadeli bir durum olacak." ifadesini kullandı.

Eski ulaşım araçlarını kullanan birçok şoförün yenilerini almaya güç yetiremeyeceğini belirten protestocular, ayrıca Manila'da "yolların kralı" olarak bilinen eski banliyö araçlarının kaldırılmasının, ülkenin renkli kültürünü yok edeceğini düşünüyor.

Devlet araçları hizmete alındı

Öte yandan, şoförlerin grevi nedeniyle ulaşımdaki aksaklıkları gidermek için hükümet, devlete ait araçları seferber etti.

Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, hükümetin aldığı önlemlerle grevin büyük bir aksamaya yol açmadığını duyurdu.

Bautista, kamu düzenini bozan şoförler hakkında cezai işlem yapılacağını söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. de polis raporlarına dayanarak ülke genelinde küçük çaplı durumlar dışında herhangi bir sorun yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Filipinler hükümeti, 2017'de açıkladığı ulaşım araçlarının modernizasyonu planı çerçevesinde ABD askerlerine ait eski araçlardan dönüştürülen küçük ve renkli banliyö otobüslerini, hava kirliliğine yol açtıkları gerekçesiyle kademeli olarak trafikten kaldırmak istiyor.

Yalnızca Manila'da yaklaşık 40 bin yolcu, banliyö araçlarını kullanıyor.