Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki depremzedeler için 11 tonluk gıda ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Hatay'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, ilerleyen süreçte depremzedeler için daha fazla yardım gönderileceğini ifade etti.

Ürdün, 6 Şubat'ta meydana gelen "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemesi taşıyan 13 uçak ve 110 tır ile 10 ambulans ve 10 bin çadır göndermişti.