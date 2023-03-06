Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün, 11 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçağı Türkiye'ye gönderdi
[Fotoğraf: Getty Images]
Ürdün, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler için 11 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçak gönderdiğini duyurdu.
Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki depremzedeler için 11 tonluk gıda ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Hatay'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı.
Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, ilerleyen süreçte depremzedeler için daha fazla yardım gönderileceğini ifade etti.
Ürdün, 6 Şubat'ta meydana gelen "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemesi taşıyan 13 uçak ve 110 tır ile 10 ambulans ve 10 bin çadır göndermişti.
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