Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Kuşlara çarpan uçak, Küba'ya acil iniş yaptı
Kübalı yetkililer, Küba'dan kalkan bir ABD jetinin kuşlara çarptıktan sonra motorunda sorun yaşadığını ve dumanın içeri dolmasının ardından acil iniş için Havana'ya döndüğünü söyledi.
Havayolu ve Küba Sivil Havacılık Otoritesi Cacsa, Southwest Airlines'ın Florida, Fort Lauderdale'e giden 3923 sefer sayılı uçuşunun karıştığı olayda uçağın kabinine duman girdiğini ancak kimsenin yaralanmadığını söyledi.
Southwest Airlines, Boeing 737'nin 147 yolcu ve altı kişilik bir mürettebat taşıdığını söyledi.
Kuşlar, kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın motorlarından birine ve burnuna çarptı.
Southwest, "Pilotlar, Havana'ya güvenli bir şekilde döndü. Yolcular duman nedeniyle kaydıraklarla tahliye edildi" dedi.
Southwest, yolcuların Fort Lauderdale'e başka bir uçağa bindirileceğini söyledi.
Cacsa, olayın araştırıldığını söyledi.
Son Haberler
- 12:03
- 11:55
- 12:08
- 11:51
- 11:46
Sıradaki Haber
Bulgaristan’da 2,8 milyon doz COVID-19 aşısı imha edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz