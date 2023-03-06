Havayolu ve Küba Sivil Havacılık Otoritesi Cacsa, Southwest Airlines'ın Florida, Fort Lauderdale'e giden 3923 sefer sayılı uçuşunun karıştığı olayda uçağın kabinine duman girdiğini ancak kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Southwest Airlines, Boeing 737'nin 147 yolcu ve altı kişilik bir mürettebat taşıdığını söyledi.

Kuşlar, kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın motorlarından birine ve burnuna çarptı.

Southwest, "Pilotlar, Havana'ya güvenli bir şekilde döndü. Yolcular duman nedeniyle kaydıraklarla tahliye edildi" dedi.

Southwest, yolcuların Fort Lauderdale'e başka bir uçağa bindirileceğini söyledi.

Cacsa, olayın araştırıldığını söyledi.