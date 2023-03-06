Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]
Meksika'nın Puebla eyaletinde bir kadın "Voladores" ritüelinde performans sergilerken direkten düşerek öldü.
Yetkililer, Çiçek Festivalinde performans sergileyen kadının 30 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaşamını yitirdiğini doğruladı.
"Voladores", Meksika ve Orta Amerika'daki çeşitli etnik gruplar tarafından tanrılarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olarak gerçekleştirilen geleneksel bir ritüel olarak biliniyor.
Ritüel esnasında direğe tırmanan ve kendilerini direğin etrafına dolanmış halatlara bağlayan dört oyuncu daireler çizerek havada alçalıyor.
Etiketler: Meksika
Son Haberler
- 12:17
- 12:03
- 11:55
- 12:08
- 11:51
Sıradaki Haber
Ürdün, 11 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçağı Türkiye'ye gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz