Filipinler Genelkurmay Başkanı: Çinlilerden, teçhizatımızı iade etmelerini istiyoruz

Brawner, 17 Haziran'da Çin ve Filipinlere ait gemilerin çarpışması sonucu yaralanan bir denizciye madalya verilmesi töreni sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Çinli askerlerin Filipinler gemisine "hukuksuz" şekilde çıkarak teçhizata el koyduğunu ve gemiye zarar verdiğini söyledi.

Çin'in söz konusu "hukuksuz" davranışlarının "korsanlık" olduğunu savunan Brawner, "Çinlilerden el koydukları tüfeklerimizi ve teçhizatımızı iade etmelerini talep ediyoruz ve ayrıca neden oldukları zararı ödemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Brawner, Çinli sahil güvenlik personelinin büyük bıçak ve palalarla silahsız Filipinli personele saldırdığını belirterek, "Amacımız aynı zamanda savaşı önlemektir." ifadesini kullandı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Filipinli yetkili de Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, çarpışmanın ardından Çinlilerin gemiye bıçak, pala ve çekiçlerle zarar verdiğini, "paketli halde bulunan navigasyon ve diğer ekipmanların yanı sıra 8 M4 tüfeğine el koyduklarını, ayrıca Filipinli personeli yaraladıklarını" ileri sürdü.

Öte yandan Çin, yaşanan olaylardan Filipinleri sorumlu tutarak "Filipinli personelin, uyarılarına rağmen sığa izinsiz girdiğini" iddia etmişti.

ABD ve İngiltere de yayımladıkları ayrı açıklamalarda, Filipinler'e ait ikmal gemisi ile Çin'e ait geminin, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmasının ardından Pekin yönetimine tepki göstermişti.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

İki ülke arasında yaşanan en son gerginlikte Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisindeki personeli için 19 Mayıs'ta uçakla havadan atılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etmişti.

Çin, ise bu ayın başında Filipinler'in resif çevresinde Çinli balıkçıların kurduğu ağları kestiğini ve kaldırdığını ileri sürmüştü.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.