Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'ye bir darbe de Arnavutluk'tan
[Fotograf: AA]
Fethullahçı Terör Örgütü, yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği Balkanlar’da kan kaybetmeye devam ediyor. Arnavutluk Bakanlar Kurulu, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı bir kolejin kapatılması kararı aldı. Ayrıca Tiran’daki FETÖ iltisaklı sözde anaokulu da kapatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bir darbe de Arnavutluk’tan geldi.
Tiran'da FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararı alındı.
Kapatılan okulun; başka bir okula transferi için her çocuğa gerekli belgeleri sağlaması, tüm geçiş ücretlerini karşılaması ve okula yapılan ödemeleri iade etmesi gerekiyor.
Arnavutluk makamları, FETÖ ile iltisaklı “Zübeyde Hanım” özel ana okulunun çalışmalarını da durdurdu.
Lisans şartlarını yerine getirmemesinden dolayı yasaları ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle, anaokulu lisansının geri alındığı belirtildi.
Etiketler: Arnavutluk FETÖ Terör Örgütü
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