Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bir darbe de Arnavutluk’tan geldi.

Tiran'da FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararı alındı.

Kapatılan okulun; başka bir okula transferi için her çocuğa gerekli belgeleri sağlaması, tüm geçiş ücretlerini karşılaması ve okula yapılan ödemeleri iade etmesi gerekiyor.

Arnavutluk makamları, FETÖ ile iltisaklı “Zübeyde Hanım” özel ana okulunun çalışmalarını da durdurdu.

Lisans şartlarını yerine getirmemesinden dolayı yasaları ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle, anaokulu lisansının geri alındığı belirtildi.