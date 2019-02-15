Fetih Hareketi Merkezi Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed, Filistin'in Sesi Radyosu'na açıklamalarda bulundu.

"FKÖ'yü Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul etmeyenlerle aynı masaya oturmayacağız"

Ahmed, şu ifadeleri kullandı:

"Fetih, FKÖ'yü Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul etmeyen ve 1988 yılında Filistin Ulusal Konseyi tarafından 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kuruluşunun ilan edildiği karara uymayan hiçbir tarafla aynı masaya oturmayacak."

Hamas'a pozisyonunu netleştirme çağrısı yapan Ahmed, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in, Hamas'ın ulusal projeye bağlı kalması umuduyla, halen Moskova'da bulunan Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk ile iletişime geçtiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hamas ile İslami Cihad'ın Moskova toplantılarının kapanış bildirisine imza atmamasından ötürü öfkelendiğini aktaran Ahmed, İslami Cihad'ın aynı bildiriye 2017'de, Hamas'ın da 2011 ve 2017'de imza attığını ifade etti.

Ahmed, kapanış bildirisinin sadece 7 Filistinli grup tarafından imzalandığını belirterek, "Bildiri herkes tarafından imzalanmış olsaydı, Mısır'daki kardeşlerimiz Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmek için çalışmalarına devam edebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli 12 hareketin temsilcileri, 11-12 Şubat'ta Moskova'da Filistin uzlaşısı konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

İslami Cihad, "FKÖ'yü, Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul eden ve örgütün 2005 Kahire Anlaşması'nın öngördüğü şekilde yeniden yapılandırılması konusuna değinmeyen" bir madde içerdiği gerekçesiyle bildiriyi imzalamamıştı.

Kaynak: AA