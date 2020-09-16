Fed'in yeni kabul ettiği stratejinin ardından yapılan ilk para politikası toplantısının sonucu bu akşam açıklanacak.

Fed geçen ay kabul ettiği yeni para politikası duruşuna göre azami istihdamı sağlamak için enflasyonun %2 olan hedefin üzerine çıkmasına izin verecek. Yani Fed enflasyonun şu an gibi hedefin altında kaldığı dönemler sonrasında %2'yi aşmasına göz yumacak.

Bu strateji işsizlik beklenenden hızlı gerilemeye devam etse bile Fed'in ekonomiye para politikası kanalıyla destek vermekten imtina etmeyceği anlamına geliyor.

Ancak Fed yetkilileri henüz bu stratejiyi rakamsal bir hedefe, mesela enflasyon %2.5'e çıkana kadar faizleri sıfırda tutmak gibi bir taahhüte dökmekte isteksizler.

Faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin kararını ve yeni ekonomik tahminleri TSİ 2100'da yayınlanacak. Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 2130'da online basın toplantısı düzenleyecek.

Nomura'nın baş ABD ekonomisti Lewis Alexander, bu haftaki Fed toplantısı öncesinde notunda, "Komitenin bu tür sonuç odaklı ileriye dönük yönlendirmeyi yıl sonuna kadar benimsemesini bekliyoruz" dedi.

Ancak Alexander ve diğer analistler, Fed'in gevşek para politikasına uzun vadeli bağlılığı nedeniyle bu toplantıyı başka sinyallerle kapatmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Bu sinyaller, toplantı sonrası para politikası açıklamasına yeni "ortalama" %2 enflasyon hedefi ve yeni çeyreklik tahminlerinin dahil edilmesini kapsayabilir. Yeni çeyreklik tahminlerin tüm Fed politika yapıcılarının olmasa da çoğunun en az 2023 yılına kadar faiz oranlarını artırmaya gerek görmediğini göstermesi bekleniyor.

Fed ayrıca, kırılgan finansal piyasalara likidite sağlamaktan ziyade, ABD'nin koronavirüs salgınının tetiklediği resesyondan toparlanmasını desteklemek için tahvil satın alma programına yönelebilir.