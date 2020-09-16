Times of India'da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yıldırım düşmelerinin eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Departmanı yağışlı havanın 3-4 gün daha devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart-temmuz aylarında aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla ölmüştü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu yaşamını yitiriyor.