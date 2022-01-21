ABD merkez bankası dijital para biriminin artılarını ve eksilerini tartıyor

Federal Rezerv Yönetim Kurulu , bir (CBDC) mevcut para biçimlerini ve finansal hizmetler sağlama yöntemlerini değiştirmek yerine tamamlaması gerektiğini söyledi.

Dijital doların piyasaya sürülmesi Amerikan parasında son derece önemli bir yeniliği temsil edecek .

Fed destekli bir dijital dolar oluşturmak, Amerikalılar arasında güvenli ve hızlı ödemelerin yanısıra diğer ülkelerle ticaret imkanı sunacak olsa da, hükümetin vatandaşların mahremiyetini nasıl koruyacağı, yasadışı işlemlerle nasıl mücadele edebileceği ve yasa dışı işlemlerle nasıl mücadele edebileceği ile ilgili endişeler var.

FED'in çalışması, mevcut dijital ödeme yöntemlerinin doğal afetler veya diğer büyük kesintiler sırasında başarısız olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

FED diğer ülkelerin çıkaracağı dijital paradan da endişeli

ABD merkez bankası , diğer ülkelerin, ABD dolarından daha çekici hale gelebilecek ve dünyanın rezerv para birimi statüsüne tehdit oluşturabilecek kendi CBDC'lerini çıkarabilecekleri konusunda da uyardı.

FED çıkaracakları dijital paranın doların uluslararası rolünü korumaya yardımcı olabileceğine de dikkat çekiyor.

