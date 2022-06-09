ABD'de Federal mahkeme kayıtlarında, Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'in Allendale kasabasındaki evinin bu sabah ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.

Bugün mahkemeye çıkacağı aktarılan kayıtlarda, Kelley'in "giriş kısıtlaması olan bir binaya kasten girme", "düzeni bozacak eylemler", "bir kişi ya da mülk karşı fiziksel şiddet eylemi", "ABD mülküne karşı kasten zarar verme" olmak üzere toplam 4 suçla yargılanacağı kaydedildi.