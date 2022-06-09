BioNTech'ten yapılan açıklamada, Ruanda'nın başkenti Kigali'de 23 Haziran'da mRNA tabanlı aşıların üretimi için nakliye konteynerlerinden yapılmış aşı fabrikasının temelinin atılacağı bildirildi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin daveti üzerine temel atma törenine Afrika'dan devlet başkanları, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) üst düzey temsilcilerinin katılacağı aktarılan açıklamada, 2022 sonuna kadar Kigali'deki üretim tesisi için ilk konteyner modüllerin teslim edileceği kaydedildi.

Afrika'daki tesislerde üretilecek aşıların Afrika ülkelerinde kar amacı olmadan düşük bir fiyatla satılması bekleniyor.

Yüksek kar açıklayan BioNTech, yoksul ülkelerde üretim için COVID-19 aşı patentlerini askıya almaya karşı olması nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyordu.