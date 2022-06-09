Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Donetsk’teki sözde mahkemeden aktardığı habere göre, Ukrayna tarafında savaşan 2'si İngiltere, biri Fas vatandaşı 3 yabancı askerin duruşması görüldü.

Söz konusu askerlerin, bölge yönetimini devirmeye yönelik girişimde bulunduğu hükmüne varan mahkeme, 3 yabancı askeri idama mahkum etti.

Bölgedeki sözde yasalara göre mahkumların temyize gitmek için bir ay süreleri bulunuyor, idam cezası verilenler kurşuna diziliyor.