ABD'nin Kolombo Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın destek sözü çerçevesinde saldırıları soruşturmaya yardım için FBI yetkililerinin Sri Lanka'ya gittiğini duyurdu.

Elçilikten konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

359 kişi hayatını kaybetti

Ülkede Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA