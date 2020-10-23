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Fas'ta günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Fas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 53 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 151 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 132'ye, vaka sayısının da 186 bin 731'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 847 artarak 154 bin 481'e ulaştı.
Fas'ta COVID-19'un ilk görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 00:15
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