Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 53 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 151 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 132'ye, vaka sayısının da 186 bin 731'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 847 artarak 154 bin 481'e ulaştı.

Fas'ta COVID-19'un ilk görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.