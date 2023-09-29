Fas'ta depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri sürüyor

Resmi açıklamalara göre, 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 60 bin ev kısmen ya da tamamen yıkıldı.

Bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişi depremden etkilendi.

Depremzedeler, kamplardaki zor hayat şartlarına alışmaya çalışırken yardım ve destek faaliyetleri de devam ediyor.

Hükümetin destek paketi

Fas yönetimi depremden etkilenen Marakeş, Huz, Şişava, Azilal, Ouarzazate ve Tarudant bölgelerinin yeniden imar faaliyelerinde kullanılmak üzere gelecek 5 sene için 120 milyar dirhem (12 milyar dolar) ödenek tahsis etti.

Hükümet depremden etkilenen her aileye de bir süreyle ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) dağıtmayı planladığını duyurdu.

Hükümetin destek paketinde ayrıca, evleri tamamen yıkılanlara 140 bin dirhem (yaklaşık 14 bin dolar), kısmen yıkılanlara ise 80 bin dirhem (yaklaşık 8 bin dolar) doğrudan mali yardım öngörülüyor.

Depremzede ailelere tahsis edilen mali destek 8 milyar dirhem (yaklaşık 800 bin dolar) iken bu meblağ, depremden zarar görmüş meskenlerin yeniden düzenlenmesi ve inşasını da kapsıyor.

Yardım hesabında biriken tutar 1 milyar doları aştı

Fas hükümetinin depremin ardından vatandaşlarla kurum ve kuruluşların bağışları için Hazine ve Merkez Bankası bünyesinde açtığı özel hesapta biriken tutar 23 Eylül itibarıyla yaklaşık 10 milyar dirheme (1 milyar dolar) ulaştı.

Depremzedelere destek için gerekli finansmanın bu özel hesaptan, devletin genel bütçesinden, belediye katkılarından, 2. Hasan Fonu olarak bilinen devlete ait fondan, uluslararası destek ve işbirliğinden sağlanması planlanıyor.

Deprem sonrası faaliyetler kapsamında hükümet yeniden inşa ve yenilenme çalışmalarıyla ilgilenmesi için "Büyük Atlas Kalkınma Ajansı" adıyla bir kurum kurdu.

Fas Silahlı Kuvvetleri ise Tarudant ve Amizmiz gibi kentlerde yaralıların tedavisi için askeri hastaneler inşa etti.

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri

Fas'taki sivil toplum kuruluşları da depremden etkilenen bölgelere ivedilikle intikal etti. Bunlar arasında pek çok genç müteahhit ile derneğin katıldığı "Atlas Operasyonu" ulusal kampanyası öne çıkıyor.

Bazı dernekler, güneş enerjisini kullanarak elektrik sağlamak ve yardım sürecini koordine etmek için elektronik programlardan yararlanmak gibi çözümlerle destek sundu.

Dernekler yiyecek, giyecek, çadır ve gerekli ihtiyaçları sağlamada büyük rol oynarken, pek çok Faslı da depremden etkilenen ailelere yardım için gönüllü oldu.

Yurt dışında yaşayan Faslı gurbetçiler de otomobil ve kamyonlarla yardım göndererek desteklerini gösterdi.

Bölgedeki köylerin üçte biri hasar gördü

Depremde 2 bin 930 köy hasar gördü. Bu, bölgedeki köylerin üçte birine tekabül ediyor.

Depremde etkilenen bölgelerde öğrenciler eğitimlerine çadırlarda devam ediyor. Marakeş ve Tarudant kentlerinde yetkililer, depremden etkilenen kasaba ve köylerden 6 binden fazla öğrenciyi kabul etmek için öğrenci evleri hazırladı.