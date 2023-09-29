Belçika'da din adamlarının çocuklara yönelik istismarını ortaya çıkaran belgesel gündemi sarstı

Belçika'nın Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT, 4 bölümlük belgeselinde, Flaman bölgesindeki Katolik Kilisesinde yıllardır din adamlarının cinsel istismarına maruz kalan çocuklar ve akrabalarının itiraflarını yayınladı.

Ulusal basından derlenen haberlere göre, belgesel, ülkede "şok etkisi" yaratırken birçok kişi Kilise ile bağlarını koparmak amacıyla isimleri vaftiz kayıtlarından sildirmek için sıraya girdi.

Siyasi partilerden, Federal Parlamentoda bir komite kurularak skandalın tüm detaylarıyla soruşturulması, bunca yıl delillerin nasıl örtbas edildiğinin açığa çıkarılması, bu durumda Kilisenin neden ve nasıl finanse edildiğinin tartışılması çağrıları yükseldi.

Başbakan'dan Kiliseye "suçu samimi şekilde kabul etme" çağrısı

Konu, dün Başbakan Alexander de Croo'nun da katıldığı bir oturumda Meclis gündemine alındı. De Croo, Kiliseye "suçu samimi şekilde kabul etme" çağrısı yaptı.

Soruşturma komitesi kurulmasını desteklediğini belirten Croo, Kilise'nin vergilerle finanse edilmesi konusunun da araştırılması gerektiğini söyledi.

Aynı gün içerisinde Croo, beraberinde Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Flaman bölgesinde Kiliseyi temsilen Anvers Piskoposu Johan Bonny ve belgeselde ismi geçen bazı mağdurlarla bir araya geldi.

De Croo, Bonny'nin kendisine yargı ve polisle tam işbirliği sözü verdiğini aktararak, "Hukuk devletinde hiçbir kurum hukukun üstünde olamaz" ifadesini kullandı.

Başbakan, Kilisenin vaftiz kayıtlarından çıkarılmak istenenlerin taleplerini etkin şekilde yerine getirmesi gerektiğini, bunun halihazırda yapılmadığını belirtti.

Psikopos Bonny'nin basına yansıyan demeçlerinde, "Önceki nesillerin sorumluluklarını üstlenememelerinden üzüntü duyuyorum" dedi.

Son bölümü 26 Eylül'de yayınlanan belgesel, yatılı okullar, gençlik hareketleri, cemaatler ve Kilise içinde çocuklara karşı işlenen cinsel istismarı, mağdurlar ve akrabalarının itiraflarıyla gözler önüne seriyor.

Erkek kardeşi Piet'in Dendermonde manastır okulunda din adamı Dom Robert tarafından 6 yıl boyunca tecavüze uğradığını ve sonunda intihar ettiğini, buna karşı Robert'in de cenazeye katıldığını gözyaşlarıyla anlatan Dianne'nin itiraflarıyla başlayan belgesel, bunun gibi pek çok örnek sunuyor.