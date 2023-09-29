Malezya'da askeri öğrenciler ile akademisyenler Türkçe öğrenecek

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malezya Milli Savunma Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen imza töreninde, Büyükelçi Emir Salim Yüksel, Rektör Korgeneral Datuk Mardzuki Muhammad, Rektör Yardımcısı Prof Dato Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi ile Kuala Lumpur YEE Koordinatörü Ömer Altun hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Muhammad, anlaşmanın, 1995'te askeri akademi olarak kurulan üniversitenin tarihinde önemli bir adım ve gerçekleştirilmesi hedeflenen işbirlikleri için umut verici bir başlangıç olduğunu belirtti.

Bu yıl başlaması öngörülen dersler ile Türkçenin, üniversitenin dil öğretim merkezinde öğretilecek 6. dil olacağını aktaran Muhammad, imzalanan protokolün kurumsal işbirliğini güçlendirme yönünde sağlam temel oluşturacağını dile getirdi.

Muhammad, Türkçe dersleriyle başlayacak işbirliğinin kalite ve karşılıklı fayda temelinde eğitim, araştırma, yayın ve tercüme başta olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirileceğini kaydetti.

"İşbirliği protokolü, iki ülke arasında savunma sanayisi alanına yeni boyut kazandırdı"

Büyükelçi Yüksel de Ankara ile Kuala Lumpur arasındaki yakın askeri ilişkilere dikkati çekti.

Malezya Silahlı Kuvvetlerinin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Adıyaman'da 100'ü aşkın askeri personelle kurduğu sahra hastanesinin bu yakın ilişkilere işaret ettiğini belirten Yüksel, yardımları için Malezya hükümeti ve silahlı kuvvetlerine şükranlarını iletti.

Kapsamlı Stratejik Ortalık seviyesine yükseltilen ikili ilişkiler kapsamında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin önemine değinen Yüksel, Türkiye'nin Malezya'yı bu alanda bir pazar değil ortak olarak gördüğünün altını çizdi.

Yüksel, işbirliği protokolünün, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki faaliyetlere yeni boyut kazandırdığını belirterek, bu çabaların Malezya'da varlık gösteren Türk savunma sanayisi şirketlerinin ilişkileri ve ortak çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kuala Lumpur YEE, çevrim içi kurslarla pek çok ülkeden kursiyere ulaştı

Malezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerinde 18 üniversite ve ortaöğretim kurumuyla işbirliği protokolü imzalayan Kuala Lumpur YEE, Kovid-19 döneminde düzenlediği çevrim içi kurslarla pek çok ülkeden kursiyere ulaştı.

Türkiye'nin Asya açılımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Enstitü, Malezya genelinde de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, geleneksel Türk hat sanatı kursları ve geleneksel Türk okçuluğu gibi kurslarla, Türkiye ve Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunmayı sürdürüyor.