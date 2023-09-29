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Dünya
AA 29.09.2023 13:31

Fransa'da Korsika'dan sonra Bretonya bölgesi de daha fazla özerklik talep etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkenin 18 bölgesinden biri olan Korsika'ya daha fazla özerklik sağlanacağına ilişkin dünkü açıklamasının ardından, Bretonya bölgesi de daha fazla özerklik istedi.

Fransa'da Korsika'dan sonra Bretonya bölgesi de daha fazla özerklik talep etti

BFMTV'nin haberine göre, Fransa Bölgeler Kongresi'nin kapanışında basına konuşan Bretonya Bölge Konseyi Başkanı Loig Chesnais-Girard, "Cumhurbaşkanı'nın, dil, barınma ve diğer konularda Korsika için daha fazla özgürlük ve özerklikten bahsettiğini duydum. Biz de aynı şeyi istiyoruz." dedi.

Chesnais-Girard, Korsika'nın seçilmişlerine temsil ettikleri halk için daha fazla söz hakkı verilirken kendilerinin ise "demode bir merkeziyetçiliğe sıkıştırılamayacağını" savundu.

Ayrıca sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklamasında Chesnais-Girard, Korsika Adası'na daha fazla özerklik tanınması amacıyla Fransız Anayasası'nda yapılacak düzenlemede diğer bölgelerin unutulmamasını istedi.

Öte yandan Oksitanya Bölge Konseyi Başkanı Carole Delga ise konuya daha temkinli yaklaşmayı tercih ederek hükümetin Korsika "açılımının", diğer bölgeler ve denizaşırı topraklar için "fayda" sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.

Macron'dan "Korsika'ya özgü özerklik" açıklaması

Macron, dün daha fazla özerklik talebiyle gündeme gelen Korsika Ada'sını ziyaret etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Korsika’ya özgü bir özerklik" çağrısı yapmış ve Ada'daki siyasi taraflara ortak metin üzerinde uzlaşmaları için 6 ay süre vermişti.

Korsika Adası

Napolyon Bonapart'ın doğduğu, dili ve kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın bulunan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı.

Ülkenin 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu Ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.

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