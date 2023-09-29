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Dünya
AA 29.09.2023 14:48

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Bakü'de son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın cenazesi, Bakü'deki 2. Fahri Hıyaban'da toprağa verildi.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Bakü'de son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Paşayeva'nın cenaze namazı, başkentteki Haydar Camisi'nde kılındı.

Cenaze töreninde Paşayeva'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili ile yüzlerce kişi yer aldı.

Namazın ardından Paşayeva'nın naaşı, devlet mezarlığı olan 2. Fahri Hıyaban'da defnedildi.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Bakü'de son yolculuğuna uğurlandı

Paşayeva'yı son yolculuğuna uğurlayanların arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısıyla 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi

Ganire Paşayeva kimdir?

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanı'nın başına geçti.

Kısa süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste çeşitli görevlerde bulundu.

Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu Başkanlığını yürütüyordu.

Türkiye'de sayısız etkinliğe katılan, Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

Bekar olan Paşayeva, İngilizce ve Rusça biliyordu.

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