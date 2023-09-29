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Dünya
AA 29.09.2023 14:14

ABD Başkanı Biden, konuşmasını bölen iklim aktivistinden "sesini kesmesini" istedi

ABD Başkanı Joe Biden, Arizona eyaletindeki konuşması sırasında sözlerini bölen iklim aktivistine "Sesini kesersen seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım" diyerek tepki gösterdi.

New York Post gazetesinin haberine göre, 2018'de hayatını kaybeden eski Cumhuriyetçi Senatör John McCain adına düzenlenen etkinlikte konuşmasının bölünmesine sinirlenen Biden, iklim aktivistini azarladı.

Biden'a yüksek sesle "iklim acil durumu ilan etmesi gerektiği" yönünde çağrıda bulunan, ismi açıklanmayan iklim aktivistine Başkan'ın tepki göstermesi, salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Protestocunun "Neden iklim acil durumu ilan etmedin? Birçok Arizonalı öldü" sözleriyle konuşması bölünen Biden, bu kişiye "Eğer sesini kesersen seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım, tamam mı?" ifadeleriyle cevap verdi.

Yaşanan kısa gerginliğin ardından iklim aktivisti, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı.

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Joe Biden
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ABD Başkanı Biden, konuşmasını bölen iklim aktivistinden "sesini kesmesini" istedi
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