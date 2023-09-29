Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2023 15:44

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi" açacağını duyurdu

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) bünyesinde "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi"nin kurulacağı duyuruldu.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi" açacağını duyurdu
[Fotoğraf: GettyImages]

Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan NSA Direktörü Orgeneral Paul Nakasone, ajans bünyesinde kurulacak merkezle, güvenlik sistemlerinde yapay zekanın geliştirilmesi ve entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Nakasone, yeni kurulacak "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi"nin, ülkedeki sanayi sektörünün yanı sıra laboratuvarlar, istihbarat servisleri, savunma bakanlığı ve seçkin yabancı ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışacağını belirtti.

ABD'nin ulusal güvenlik, savunma ve istihbaratında yapay zekanın giderek önem kazandığını kaydeden Nakasone, teknoloji ilerledikçe ABD'nin yapay zeka alanındaki öncülüğünü sürdürmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Nakasone, "Yapay zeka, diplomatik, teknolojik ve ekonomik alanlarda ulusal güvenlik açısından ülkemiz ve müttefiklerimiz için gittikçe daha önemli bir hale gelecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında teknoloji şirketlerinin liderleriyle görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, yapay zekanın "olağanüstü" fırsatlar sunduğuna vurgu yapmıştı.

ETİKETLER
ABD Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Belçika'da din adamlarının çocuklara yönelik istismarını ortaya çıkaran belgesel gündemi sarstı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
AB, Yunanistan'ın LNG terminal inşasına desteğini onayladı
16:06
İngiltere'de 16 yaşındaki genç 300 yıllık dünyaca ünlü tarihi çınar ağacını kesti
16:03
Minik Can'ın SOLOTÜRK hayali gerçek oldu
16:04
UNICEF: Bu yaz Orta Akdeniz'de ölen ya da kaybolanların sayısı 3 kat arttı
15:51
Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor
15:50
AB'nin "sınırda karbon vergisinde" geçiş aşaması başlıyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
FOTO FOKUS
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ